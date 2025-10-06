EDUCACIÓ
Sant Julià ultima el concurs de la residència universitària
El projecte, impulsat pel Govern i l’UdA, s’ubicarà a l’antic hotel Pol
El comú de Sant Julià de Lòria està a punt d’enllestir els darrers tràmits administratius per publicar el concurs públic internacional que permetrà transformar l’antic hotel Pol en una residència universitària. El projecte, que ha estat impulsat conjuntament amb el Govern i la Universitat d’Andorra (UdA), vol donar resposta a la creixent necessitat d’allotjament per a estudiants i, alhora, reforçar el paper de la parròquia com a nucli de coneixement i innovació.
Segons el calendari previst, la licitació es farà pública a principi del mes de novembre vinent. Actualment, el comú lauredià està acabant d’enllestir l’estudi de viabilitat per al condicionament de l’edifici.
La futura residència universitària, ubicada davant de la Universitat d’Andorra, disposarà d’espais de coliving i d’habitatges assequibles sota règim de concessió administrativa. El projecte també preveu destinar una part de l’edifici a usos públics. D’aquesta manera, l’equipament podrà oferir serveis a la ciutadania, més enllà de només a la comunitat universitària.
Des del comú es destaca que es tracta d’un projecte estratègic per al desenvolupament social i econòmic de la parròquia, que requereix la implicació de totes les institucions implicades per consolidar Sant Julià de Lòria com un referent en l’àmbit del coneixement i la innovació al país.