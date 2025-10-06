CIBERDELINQÜÈNCIA
La policia alerta de nous intents de frau suplantant Correos
La policia ha enviat una nova alerta contra un ciberfrau en constatar que telèfons andorrans tornen a rebre massivament l’SMS que suplanta Correos. Es tracta d’un missatge que s’envia amb força periodicitat i que avisa el destinatari que tenen problemes per fer-li arribar a un paquet i que cliqui en un enllaç per resoldre el problema. El cos d’ordre avisa que es tracta d’una estafa i insta a no clicar l’enllaç ni fer arribar dades personals de cap mena.
Cal recordar que dissabte la policia llançava un altre avís arran d’una campanya de phishing que en aquest cas està afectant empreses del país i que ja ha motivat la presentació d’alguna denúncia. Els ciberdelinqüents suplanten els correus de contactes habituals del negoci amb l’objectiu de sostreure noves credencials i així anar expandint l’afectació. El cos d’ordre recomana precaucions, com ara blindar els correus amb doble autenticació.