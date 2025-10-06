Banca
MoraBanc presenta una oferta específica pels autònoms
Inclou una quota mensual de la cotització per al col·lectiu a la CASS gratis i un compte corrent sense comissions
MoraBanc ha presentat un nou pack especialment dissenyat per donar suport al col·lectiu dels treballadors autònoms. Els autònoms que domiciliïn la seva quota de la CASS, i els rebuts de llum i línia mòbil a MoraBanc rebran l’import equivalent a una quota mensual de la cotització d’autònoms a la CASS. A banda d’aquest incentiu, el "Pla autònoms" de MoraBanc també inclou un compte corrent sense comissions, sempre que es disposi d’un saldo mínim definit a les condicions de l'entitat. Amb aquest compte es poden domiciliar pagaments, associar-hi targetes, demanar talonaris, sol·licitar avals i garanties i realitzar transferències, entre altres serveis, de manera fàcil i ràpida, apunta el banc. L'aplicació MoraBanc també permet fer pagaments amb Bizum, Apple Pay i Google Pay.
El Pla Autònoms de MoraBanc, que s’inicia el 6 d’octubre i s’allargarà fins al 28 de febrer, és dirigit als autònoms residents. És un pas més del MoraBanc amb el sector dels negocis a nivell global que inclou iniciatives prèvies com ara l’obertura d’una oficina exclusivament per negocis, o fa uns mesos la campanya de TPV al 0% per comerços d’Andorra.