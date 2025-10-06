Successos
Localitzat el cos d'una dona que portava una setmana difunta en un pis
Un veí de l'immoble ha donat l'alerta perquè feia dies que sentia pudor
Els serveis d'emergència han localitzat, aquest migdia, el cos d'una dona que portava més d'una setmana difunta en un pis d'Andorra la Vella. L'avís l'ha donat un veí de l'immoble, que feia dies que sentia una pudor forta. Els agents de policia han estat els primers a arribar al lloc dels fets, a l'avinguda Doctor Mitjavila, i ha set quan han entrat al pis que han localitzat el cadàver. En aquell moment s'ha mobilitzat una ambulància amb sanitaris, així com la policia forense, que han determinat que la dona portava més d'una setmana sense vida.
La dona residia amb la seva parella, qui no hauria mencionat res del traspàs de la seva cònjugue. En un primer moment, l'home ha estat retingut per la policia, perquè podia haver-hi sospites que es tractés d'un assassinat, però finalment s'ha constatat que ha estat mort natural, i l'home ha quedat en llibertat, segons fonts properes al cas.