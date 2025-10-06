Taula rodona
Les criptomonedes, un món d’interès creixent però ple de riscos per als no experts
Especialistes alerten que la manca de formació i l’alta volatilitat dels criptoactius poden exposar els usuaris a fraus i pèrdues econòmiques significatives
El sector de les criptomonedes genera molts dubtes a la ciutadania. Els actius digitals són una gran incògnita per molta població perquè generen un risc i, a més, sovint s'associa a poca transparència. Per aquest motiu s'ha organitzat aquest dilluns a la Llacuna la taula rodona 'Perspectives sobre les criptomonedes a Andorra' on quatre ponents vinculats d'alguna manera amb els criptoactius han debatut l'estat d'aquesta indústria. Una de les principals conclusions que s'extreuen de l'esdeveniment és que cal molta formació en el sector públic i privat perquè les criptomonedes no suposin un risc per a les persones que no són expertes en aquest camp i que en volen fer un ús.
"Els Estats Units hi ha informes que un 60% de la població pensa que les criptomonedes tenen un risc perquè està lligat al crim, estem en una fase inicial i hi ha una desconfiança molt gran", ha comentat el professor d’economia i francès al Centre de Batxillerat de l’Escola Andorrana, Alexandru Herea. De totes maneres, amb l'aparició de la Covid-19, hi ha hagut un interès molt gran en aquestes monedes, especialment entre els joves. "Alumnes des de la pandèmia s'han interessat per aquest món i miren vídeos, però és un món que hi ha molt de risc. Podem guanyar ràpid, però també perdre molt de pressa, hi ha una volatilitat que és molt gran", ha indicat Herea.
També des del poder judicial tenen alguns dubtes sobre l'ús d'aquestes. "Tenim moltes dificultats a traçar perquè costa molt formar els agents. El sector públic és un pas que ha de fer en formació", ha afirmat el fiscal adjunt Borja Aguado, que ha afegit que un dels delictes que més es cometen relacionats amb les criptomonedes són "les estafes perquè s'aprofiten de la ignorància de la gent". Per aquest motiu, el fiscal ha agregat que "s'ha d'entendre el risc" que envolta els actius digitals i "s'han de donar eines per gestionar el risc perquè no es pot anar a la guerra amb pals i pedres", ha esmentat, tot fent una metàfora, el fiscal.
La resta dels conferenciants presents en el col·loqui també han estat d'acord en la necessitat que es facin formacions sobre la matèria. "És una oportunitat que té la banca per apropar amb seguretat i d'una manera fàcil a l'usuari", ha relatat el director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà, Albert Santisteve. "Cada vegada hi ha més interès en els criptoactius i el sector públic i privat han de fer un pas endavant. Hem de fer formacions i acceptar que el món no és el mateix que fa cinquanta anys", ha argumentat el professor associat Universitat Abat Oliba CEU, Carles Ruiz. El professor de la CEU també ha recomanat que en cas que es vulgui operar amb aquest tipus de monedes digitals, es consulti sempre a entitats o persones especialitzades, com per exemple els bancs, perquè és una manera d'estar protegits. "Si anem a llocs segurs tenim menys risc d'estafa", ha esmentat Ruiz. En aquest sentit, el director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà ha deixat clar que des de la banca "supervisem que no hi hagi frau" quan s'opera amb les criptomonedes.
Ruiz i Santisteve han volgut deixar clar que la legislació andorrana en els actius digitals és molt potent perquè hi ha un pla en ciberseguretat, hi ha una coordinació amb els països europeus i perquè la legislació del Principat obliga que un economista assessori i faci acompanyament a una persona no experta.