SUCCESSOS
L’incendi d’un cotxe al Pla de Sant Tirs genera fortes cues
El vehicle va quedar calcinat després d’una col·lisió a les sis de la tarda
L’incendi d’un vehicle ahir a la tarda a Ribera d’Urgellet, al nucli del Pla de Sant Tirs, va provocar retencions de fins a quatre quilòmetres en direcció Andorra. L’incident va obligar a restrigir el pas de vehicles per la via mentre es feien les tasques d’extinció i retirada del vehicle sinistrat, motiu pel qual la carretera C-14 va quedar tallada en ambdós sentits des de les 18.07 hores. La circulació es va normalitzar un parell d’hores més tard.
La carretera va quedar tallada en ambdós sentits
L’incident va tenir lloc a tocar del kàrting de la localitat per una col·lisió per encalç entre dos turismes que va provocar l’incendi d’un dels vehicles. Els bombers van rebre l’avís a les 17.50 hores i van actuar amb tres dotacions, que van intervenir ràpidament per extingir les flames. No hi va haver ferits.