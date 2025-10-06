Cultura
'L'estafador que va ser rei d'Andorra' ja té segona edició
El llibre ha esgotat els primers 1.800 exemplars
La novel·la de Jorge Cebrián dedicada a Boris Skossyreff, titulada 'L'estafador que va ser rei d'Andorra' ha esgotat en només tres setmanes la seva primera edició —mil exemplars en català i vuit-cents en castellà— i ja compta amb una nova tirada. Des d’Anem Editors celebren l’èxit, destacant la bona distribució del llibre fora d’Andorra, amb presència a ciutats com Madrid, València, Sevilla, Bilbao o les Canàries.
La bona acollida es veu reforçada pel documental vinculat al llibre, que es presentarà durant la tardor en diverses localitats de Catalunya, Espanya i França, com Barcelona, Madrid, Mallorca o París.