ELS DEPORTATS DENUNCIEN MALTRACTAMENT
L’activista andorrana a la flotilla arriba a Madrid
L’activista andorrana de la flotilla humanitària que pretenia arribar a Gaza i que va ser interceptada la setmana passada per Israel va aterrar ahir al vespre a Madrid (amb posterioritat havia de continuar el viatge fins a Barcelona i l’arribada s’esperava a les onze de la nit) després de ser deportada per les autoritats de Tel-Aviv. Ho va fer amb el primer grup d’espanyols expulsats, que van ser rebuts a l’aeroport de Barajas amb una forta expectació i múltiples gestos de suport. En declaracions als mitjans de comunicació van relatar dies de maltractaments, humiliacions i vexacions: des de cops fins a negar aigua potable, menjar durant 48 hores i després donar-los aliments caducats. També se’ls ha vetat l’assistència consular i, van assegurar, s’han signat documents en el seu nom.
Els activistes han demanat que el focus continuï a Gaza perquè “si haguéssim estat palestins, ens haurien trinxat”. Un grup d’espanyols continua a Israel en negar-se a firmar que havien entrat il·legalment.