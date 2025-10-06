Salut
Govern presenta un pla estratègic per “prevenir i reduir les conductes suïcides”
La ministra de Salut, Helena Mas, ha actualitzat a 4 les temptatives de suïcidis des de la implementació de la Línia Verda al setembre de 2023
El Govern ha presentat aquesta tarda l’Estratègia nacional de lluita i prevenció del suïcidi, una de les accions plantejades al Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA) i que té l’objectiu de “prevenir i reduir les conductes suïcides”, ha declarat la ministra de Salut, Helena Mas. El pla estarà conformat per tres línies prioritàries: sensibilització, prevenció i intervenció; i per quatre eixos de vigilància, formació, coordinació i innovació. Cristina Pérez, secretària d’Estat en Salut, ha especificat que el pla constarà de 25 accions i que el seu plantejament es quinquennal, amb revisions periòdiques per avaluar la seva idoneïtat. Govern ha especificat que l’estratègia ja ha estat presentada a la Taula de Salut Mental, on s’hi ha afegit a la Federació de la gent gran, i quan superi la fase de participació ciutadana, on es recopilaran les propostes d’associacions i entitats, es podrà presentar de manera definitiva. Segons declaracions de la Ministra, això “podria ser a partir de novembre”.
Mas també ha aprofitat la intervenció per presentar les dades de la Línia Verda, el telèfon gratuït per a la prevenció de conductes suïcides, que ha atès 91 trucades i 4 temptatives de suïcidi des de la seva creació el setembre de 2023 -la xifra coneguda era de 3- i, també, les dades del xat de suport emocional, que des de fins d’octubre de 2023, ha atès 65 usuaris amb 197 xats i més de 4.000 missatges. També ha afegit les dades de l’última actualització de les accions del PISMA, amb 9 accions completades, 38 accions iniciades o de continuïtat i 15 accions pendents, la gran majoria en l’àmbit de recerca.