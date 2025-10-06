Duana
Els ingressos del tabac augmenten un 175,6% al setembre, situant-se als 4,3 milions d'euros
La xifra de recaptació de la duana ha estat de 14,8 milions
Els ingressos a la duana fruit de la importació de tabac han augmentat, per primer cop aquest any, un 175,6% a l'agost, situant-se en 4.309.202,27 euros. Es tracta d’una xifra notablement superior a la registrada el mateix mes de l’any passat, quan va ser d'1,5 milions. La recaptació acumulada des del gener es queda en 66. 708.223,85 euros, un descens del 34,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Les entrades per begudes se situen en 604.633,17 euros, un 8,1% més que ara fa un any. L’acumulat és de 6,6 milions, amb un lleuger augment de l'1,4%, respecte al mateix període de l’any passat.
La recaptació general de la duana el mes passat va ser de 14,8 milions d’euros, una xifra que suposa un augment del 30%, respecte al setembre del 2024, quan va ser d'11,4 milions. Tot i l'augment mensual, l'acumulat continua sent negatiu en comparació a l'any anterior. La xifra es queda en 163,6 milions d'euros, que representa una davallada del 16,3% respecte a l'any anterior.
En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 4,3 milions d’euros, un 2,7% més que el setembre del 2024, deixant l’acumulat en 41,3 milions, amb un lleuger descens del 0,6%. Les d’altres mercaderies van a l’alça i han arribat als 5,6 milions. L’acumulat és de 48,9 milions d’euros, un 6,9% superior al del 2024.