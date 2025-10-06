Successos
Una dona i la filla es refugien a casa d'un veí per l'agressió de la parella
L'home de 28 anys va ser detingut a Andorra la Vella
Un veí va alertar la policia la matinada de dissabte de l'agressió d'un home a la parella. El cos de seguretat informa que la dona i la filla menor d'edat es van refugiar a casa del veí i els agents van acudir al domicili d'Andorra la Vella on havien succeït els fets.
El servei d'ordre indica que van detenir un home de 28 anys acusat de l'agressió a la parella que es va produir davant la nena. L'arrestat està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral.