França
Dimiteix el primer ministre francès un dia després d'anunciar el govern
Sébastien Lecornu es converteix en el mandatari més breu de la història del país, amb només 27 dies al càrrec
El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha dimitit un dia després d'anunciar la formació del nou govern, continuista i sense grans novetats. El Copríncep i president de França, Emmanuel Macron, ha acceptat la renúncia. Lecornu es converteix en el cap de govern més breu de la història de França, només 27 dies.
Lecornu va presentar el seu gabinet, gairebé idèntic al del seu predecessor, ahir a la nit. Motiu pel qual les crítiques de membres de diversos partits de la coalició governant van donar-se ràpidament. "No es complien les condicions per exercir la meva funció com a primer ministre", va declarar Lecornu en un comunicat, denunciant les "apetències partidistes" de les faccions que, segons ell, han forçat la seva dimissió.
La líder d'ultradreta, Marine Le Pen, ha insistit a convocar eleccions parlamentàries anticipades, mentre que el líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, ha demanat presentar una moció per destituir Macron.