Successos
Detingut amb 2,03 grams de cocaïna als lavabos de l'edifici sociocultural d'Arinsal
La policia també va arrestar a un home de 26 anys en possessió d'1,4 grams de la mateixa droga
Un home de 30 anys ha estat detingut aquesta matinada amb 2,03 grams de cocaïna als lavabos de l'edifici sociocultural d'Arinsal. La policia també ha arrestat un home de 26 anys, la matinada del dissabte, per estar en possessió d'1,4 grams de la mateixa droga, en un local d'oci nocturn de la Massana.
Arrestat per incomplir una expulsió administrativa
La policia va arrestar, divendres a la nit, un home de 52 anys per incomplir una expulsió administrativa. Els agents el van controlar a la frontera del riu Runer.