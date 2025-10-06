Successos

Detingut amb 2,03 grams de cocaïna als lavabos de l'edifici sociocultural d'Arinsal

La policia també va arrestar a un home de 26 anys en possessió d'1,4 grams de la mateixa droga

Un vehicle de la policia.

Un vehicle de la policia.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un home de 30 anys ha estat detingut aquesta matinada amb 2,03 grams de cocaïna als lavabos de l'edifici sociocultural d'Arinsal. La policia també ha arrestat un home de 26 anys, la matinada del dissabte, per estar en possessió d'1,4 grams de la mateixa droga, en un local d'oci nocturn de la Massana

Arrestat per incomplir una expulsió administrativa

La policia va arrestar, divendres a la nit, un home de 52 anys per incomplir una expulsió administrativa. Els agents el van controlar a la frontera del riu Runer.

tracking