Estadística
La despesa pública en protecció social per càpita augmenta als 4.213 euros el 2024
L’increment s'explica per per les partides destinades a la gent gran, l’habitatge i la malaltia i discapacitat
La despesa pública en protecció social al Principat va assolir els 4.213 euros per càpita l’any 2024, fet que suposa un augment de 505 euros respecte al 2023, segons les dades publicades per Estadística. La despesa en protecció social es va situar en 343,7 milions d’euros, un increment del 16,5% en comparació amb l’any anterior. Aquesta quantitat representa el 29,1% del liquidat total de les administracions públiques —1,5 punts percentuals més que el 2023— i el 9,2% del producte interior brut (PIB).
L’augment s’explica principalment per les despeses destinades a la gent gran, que creixen en 22,2 milions d’euros; per les despeses d’habitatge, amb un increment de 14,3 milions; i per les despeses en malaltia i discapacitat, que augmenten en 6,7 milions d’euros respecte a l’any anterior.
La despesa en protecció social inclou les prestacions finançades per l’Administració central, l’Administració local, l’Institut Nacional de l’Habitatge, l’Institut Andorrà de les Dones, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Fons de reserva de jubilació.