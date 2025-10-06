Congrés
Demòcrates reforça el full de ruta per a la segona meitat de la legislatura
La formació fa balanç del primer tram i prepara el Congrés ordinari del 29 de novembre, on es renovarà l’executiva
Més d’una cinquantena de càrrecs de Demòcrates —entre membres de l’executiva, representants del Govern, del Consell General i dels comuns— s'han reunit aquest dilluns al vespre a la seu del partit per fer balanç de la primera meitat de la legislatura i definir les prioritats per a la segona.
Els participants han coincidit en la necessitat de mantenir unes línies de treball fermes i alineades amb l’ideari de centre de la formació i amb el programa electoral amb què Demòcrates va guanyar les eleccions del 2023.
Durant la trobada també s'ha iniciat la preparació del proper Congrés ordinari del partit, previst per al 29 de novembre, en què s’abordaran qüestions d’actualitat i es renovaran els càrrecs de l’executiva.