Comença la campanya de vacunació contra la grip
La vacuna requereix de cita prèvia als centres d'atenció primària
La campanya de vacunació contra la grip ha començat avui i s’allargarà fins al 31 de gener del 2026. El Ministeri de Salut recorda que la vacunació està adreçada a les persones majors de 60 anys i a aquelles de menor edat que presenten condicions de risc. La vacuna es pot rebre demanant cita prèvia als centres d’atenció primària. Els menors de 60 anys amb factors de risc han de presentar la recepta del metge d’atenció primària. El Govern disposa de 7.900 dosis, amb un cost total aproximat de 90.000 euros.
La campanya també inclou la vacunació dels treballadors que poden transmetre la malaltia a persones vulnerables, com ara els professionals de centres sociosanitaris, serveis comunitaris essencials o el personal i interns del Centre Penitenciari. La seva organització seguirà el mateix procediment que en anys anteriors.
Paral·lelament, el Ministeri de Salut ha posat en marxa la campanya contra el virus respiratori sincicial (VRS), que reforça la protecció dels nounats, menors de dos anys amb factors de risc i, com a novetat, de les persones majors de 80 anys i dels majors de 60 que viuen en centres sociosanitaris.