Tecnologia
Andorra Telecom duplica la velocitat d'internet per a empreses
La millora no suposarà cap cost addicional per a les companyies
Andorra Telecom ha iniciat el procés per duplicar la velocitat de l’Internet Professional destinat a empreses, que passa d’1 Gbps a 2,5 Gbps sense cap cost addicional per als clients. La companyia informa que més de la meitat de les empreses ja disposen de la nova velocitat, i la resta seran migrades durant les properes setmanes. L’operadora contactarà amb cada client per informar-los del calendari del canvi.
La millora és possible gràcies a la modernització de la xarxa de fibra òptica feta durant el 2024, amb una inversió de prop d’1,6 milions d’euros i la implantació del nou sistema 10 Gpon, que incrementa la capacitat de la xarxa. S’han desplegat també les noves ONT XGSPON, actualment operatives en empreses i que s’estendran progressivament als clients particulars.
Andorra Telecom també preveu augmentar la velocitat de l’Internet residencial en els pròxims mesos, sempre que els usuaris disposin del nou router i un cop finalitzades les intervencions a la xarxa.