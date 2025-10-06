Política
Andorra Endavant s'oposa a la modificació de la Llei de Tractats per avançar l’Acord d’Associació
El grup parlamentari afirma que el canvi abans del referèndum és "un atemptat a la democràcia"
Andorra Endavant ha expressat en un comunicat una "profunda preocupació davant la intenció del Govern de modificar la Llei de Tractats" per permetre una aplicació provisional de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. El partit remarca que aquesta maniobra seria un precedent greu que podria imposar fets consumats i amenaçar l’Acord Duaner amb la Unió Europea, considerat "un pilar essencial de la nostra economia".
El grup ha presentat tres preguntes parlamentàries formals per exigir transparència sobre les intencions del Govern respecte a l’aplicació provisional de l’Acord i ha demanat si s’havia enviat una carta formal a la UE per comunicar la voluntat d’Andorra de no aplicar-lo de manera provisional. El partit afirma que les preguntes van ser inicialment ignorades i l’executiu va respondre que «no es pot aplicar provisionalment tenint en compte el nostre marc jurídic».
En declaracions, Andorra Endavant ha afirmat que «modificar la Llei de Tractats per avançar l’Acord d’Associació abans del referèndum és un atemptat a la democràcia directa i al dret dels ciutadans a decidir el futur del país amb tota la informació i sense pressions».