Politica
Progressistes reclama un gran acord nacional per afrontar els reptes estructurals del país
El partit denuncia l’esgotament del Govern, reclama decisions valentes i alerta dels riscos del populisme i la precarització social
Progressistes-SDP va celebrar aquest dissabte 4 d’octubre el Consell Nacional, una trobada centrada en analitzar la situació política i social del país i formular propostes en àmbits clau com l’habitatge, la sanitat, la mobilitat i les relacions amb la Unió Europea.
El president de la formació, Josep Roig, va obrir la jornada amb la ponència 'Andorra: diagnosi i set reptes inajornables', en què va qualificar el moment actual com una “crisi estructural” que requereix “decisions valentes i immediates”. Roig va assenyalar com a principals problemes el desordre sistèmic, la crisi d’habitatge, la precarització del mercat laboral, l’esgotament del Govern i l’avenç del populisme de dretes.
En aquest context, Roig va presentar set reptes prioritaris per al país: regulació de l’habitatge, reforma del model de creixement, celebració d’un referèndum sobre l’acord d’associació amb la UE, reformes redistributives de les pensions, un pla nacional de sanitat, diversificació econòmica i reforma institucional. Va defensar la necessitat d’impulsar un gran acord polític nacional, que podria incloure fins i tot un govern de concentració.
L’excap de Govern Jaume Bartumeu va intervenir per exposar l’estat del Pacte d’Estat sobre l’acord d’associació amb la UE, lamentant la manca de claredat i pedagogia del Govern, fet que –segons ell– ha afavorit la difusió de falsedats i intoxicacions. Va criticar també aspectes com el protocol financer i la gestió dels controls fronterers, i va anunciar que Progressistes-SDP durà a terme la seva pròpia campanya informativa.
Pel que fa a la sanitat, Alain Mateu, membre de la Comissió de Política Nacional, va fer balanç del Pacte Nacional per a la Qualitat, l’Eficiència i la Sostenibilitat del Sistema Sanitari, destacant que un 94% de les 160 línies d’acció ja estan en curs o completades. Entre les fites assolides, va mencionar l’ampliació de prestacions, l’inici de les obres de la sala d’hemodinàmica i l’acord amb l’Institut Guttmann. També va avançar la propera inauguració del centre de salut mental El Ròdol.