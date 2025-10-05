IMMIGRACIÓ
Pistes i hotels insten els temporers a venir amb bitllet d’avió de retorn
L’entrada en vigor de l’Entry/Exit reforçarà els controls per evitar l’estada il·legal d’extracomunitaris en països de la UE
Els controls habituals que es fan a Andorra (els agents de policia adscrits a aquestes funcions) per garantir que els treballadors de temporada marxen del país un cop es caduca el seu permís entra en una nova dimensió la pròxima campanya de neu, que coincideix amb la posada en funcionament del sistema Entry/Exit a les fronteres de la Unió Europea (UE). Es tracta d’un nou model informatitzat i automatitzat que substitueix el segellat manual del passaport i que pretén frenar l’estada irregular d’extracomunitaris als països de la comunitat i que impacta directament sobre Andorra, com ja s’està anunciant. Una de les derivades és que els temporers extracomunitaris arriben al Principat via Espanya o França (essencialment pel primer), han de passar els respectius controls fronterers dels països veïns i acreditar el motiu del viatge. Per tant, el monitoratge de l’entrada i sortida del Principat de o cap a territori Schengen ha d’evitar que aquests treballadors continuïn a la UE en situació d’il·legalitat un cop se’ls acabi la feina temporal a Andorra. Per això, estacions d’esquí i també empreses del sector hoteler fa dies que adverteixen els interessats a venir almenys de la recomanació que ho facin amb bitllet de tornada als seus països. És el cas de les diverses societats que integren Grandvalira Resorts, tot i que en graus diferents. Ja se n’està informant des de l’agost, quan es fan els primers contactes per consultar els treballadors d’anteriors temporades si tornen a estar interessats en el lloc de treball. En algun cas s’ha optat per recomanar-ho, però en d’altres es planteja com a obligatorietat. Empreses del sector hoteler estan procedint de la mateixa manera.
Des de l'estiu s'avisa als treballadors que volen fer de nou temporada
És fruit d’aquestes consultes a empreses i de les xifres facilitades que Argentinos en Andorra llançava aquesta setmana l’advertiment via xarxes socials, amb el nombre de compatriotes que havien perdut el precontracte per no complir aquesta condició (230). El president de l’entitat, Marcelo Ponce, apuntava a les xarxes que ja no tan sols s’ha de tenir en compte el control migratori al Principat, també els condicionants dels països fronterers amb Andorra.
Entrada en vigor
Com ja s’ha anunciat, l’entrada en vigor serà progressiva: s’estrena en tot just una setmana, el dia 12, i aquest període transitori finalitzarà el 10 d’abril de l’any que ve. Per tant, estarà plenament operatiu quan acabi la campanya de neu i el gros de treballadors temporers hagin d’abandonar el país. Com afectarà i quan afectarà els passos fronterers d’Andorra amb Espanya i França encara està per determinar. La negociació entre Andorra i Europa i entre Andorra i els veïns vol evitar un control sistemàtic que pugui provocar el col·lapse als accessos al país, i tal com ja han manifestat des del Govern una de les implicacions és que Andorra facilitaria les dades dels treballadors extracomunitaris als veïns, els que ja estan establerts i els que ho facin en un futur. I el que també s’ha posat sobre la taula és que Andorra s’hagi de fer càrrec del cost de la repatriació si l’immigrant irregular va entrar a Europa per treballar al Principat.
El sistema estarà plenament operatiu a l'abril, a la fi de la campanya d'hivern
Espanya ha aclarit que en primer terme l’implementarà als aeroports per després fer-ho a les fronteres terrestres (aquí entra la hispanoandorrana) i en darrer terme a les marítimes. La primera experiència serà el mateix dia 12 amb un vol que arribarà a primera hora a l’aeroport de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez. Es tracta d’un període de proves que permetrà combinar l’ús del sistema digital amb el segell manual, que s’eliminarà definitivament el 10 d’abril del 2026. El nou sistema recollirà la imatge facial, les empremtes dactilars, la informació del passaport i la data i el lloc de pas fronterer. També registrarà els intents d’entrada denegats per les autoritats. L’executiu espanyol ha invertit 83 milions d’euros a adaptar els punts fronterers als requisits tecnològics del sistema. Segons la informació feta pública, les fronteres aèries i terrestres ja estan preparades, i quedaria culminar la preparació en diversos ports marítims.
En el cas de França, igualment s’ha informat d’una implantació progressiva i de la posada en marxa d’un sistema de preregistre per facilitar el tràmit a través de dos dispositius: màquines en aeroports o estacions ferroviàries, on el viatger podrà fer la identificació abans d’arribar el control, i també tauletes que tindran els agents de frontera. No serà un servei obligatori, però es posa en marxa per reduir els temps d’espera.
El sistema Entry/Exit forma part de l’estratègia europea per reforçar la seguretat fronterera, prevenir la migració irregular i detectar estades il·legals. Les autoritats comunitàries defensen que aquest sistema proporcionarà dades fiables en temps real i que respecta la privacitat dels viatgers.