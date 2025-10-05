ENSENYAMENT
Govern va atorgar 2,3 milions en beques d’educació el curs passat
La xifra suposa una disminució de fins a 323.000 euros respecte a l’any anterior
El Govern va atorgar més de dos milions d’euros en concepte de beques d’ensenyament durant el curs 2024-2025 (concretament 2.327.683,69). Una xifra que ha experimentat una disminució respecte a la del curs anterior de fins a 323.204,96 euros. En aquella ocasió es van atorgar més de 2,5 milions d’euros (2.650.888,66). Aquest decreixement respon al nombre total de sol·licituds rebudes, que el curs passat va ser inferior al de l’any anterior. El 2024-2025 van entrar 2.114 demandes, 213 menys que l’any acadèmic anterior, quan van ser 2.327. D’aquestes 2.114 del curs passat, se’n van aprovar 1.630, a diferència del 2023-2024, que van ser 1.871. La xifra, en aquest cas, va experimentar un descens de 241 beques atorgades. Per tant, més enllà d’haver-se rebut menys sol·licituds, la disminució de l’import global respon, també, a la denegació de 28 expedients més el 2024-2025 en comparació amb el curs anterior. És a dir, l’any acadèmic passat van denegar-se 484, a diferència de les 256 del 2023-2024, tot i que en aquella ocasió se’n van sol·licitar més.
2.114 sol·licituds de beques rebudes el curs 2025-2025
Per tipologia
El curs 2024-2025 el major nombre de beques sol·licitades (1.605), amb diferència, i aprovades (1.369) van ser les d’estudiants de maternal a batxillerat que s’atorguen en matèria de material, transport, menjador, manutenció, esquí extraescolar i matrícula. Les van seguir les d’alumnes universitaris a l’estranger, amb 392 peticions i 201 atorgaments. En tots els casos les xifres se situen lleugerament per sota de les del 2023-2024, a excepció de la categoria d’estudiants a distància no universitaris, en concepte de matrícula i material per a estudiants de batxillerat i formació professional. Amb referència a aquesta dada, el curs passat hi consten dues sol·licituds, a diferència de l’any anterior, quan no n’hi va haver cap.
1.630 Nombre de beques atorgades el curs 2024-2025