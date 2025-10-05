LABORAL
Els socorristes renuncien a triar delegats
La rotació constant de personal a les dues empreses impedeix consolidar les plantilles
El col·lectiu de socorristes de piscines i instal·lacions aquàtiques renuncia a nomenar delegats de personal que el representin formalment davant les dues empreses que concentren la totalitat del servei al país. El motiu, segons es denuncia, és la forta rotació de personal, que fa difícil mantenir una plantilla consistent i reivindicativa. Afirmen que per la precarietat molts han deixat el lloc de feina i els que segueixen pràcticament han renunciat a seguir insistint, segons fonts de l’USdA. Aquesta situació, que s’arrossega des de fa anys, deixa els treballadors sense veu organitzada per defensar unes condicions laborals que consideren precàries.
Els treballadors reclamen un conveni col·lectiu per millorar condicions
El problema rau en la naturalesa del servei. Les empreses contracten amb freqüència temporers, estudiants i treballadors de curta estada, fet que genera una inestabilitat estructural a les plantilles. Això fa que, quan es vol iniciar un procés de representació sindical, no hi hagi prou continuïtat de personal per tirar-lo endavant. Fonts del sector lamenten que aquesta circumstància bloqueja de facto qualsevol intent de tenir un comitè i deixa els empleats en situació de desavantatge davant la direcció.
En els darrers mesos, els socorristes havien aconseguit aplegar signatures per demanar formalment delegats de personal, però els tràmits van quedar aturats per la manca de validació del cens. Ara, el col·lectiu assumeix que, sense estabilitat contractual, serà molt difícil aconseguir-ho a curt termini.
Més enllà de la representació sindical, les reivindicacions són àmplies. Els treballadors han denunciat reiteradament que els horaris canvien constantment i que la rotació de llocs de treball obliga molts a desplaçar-se d’un centre a un altre sense una compensació clara. També reclamen una revisió salarial que reconegui l’experiència i la responsabilitat que comporta vetllar per la seguretat de banyistes i usuaris.
La Creu Roja ja va alertar de la manca de professionals disponibles per cobrir tots els serveis i esdeveniments. Un dèficit que, segons els afectats, s’explica en part per les condicions laborals, que no resulten prou atractives per retenir personal format. Els socorristes insisteixen que la solució passa per negociar un conveni col·lectiu específic per al sector. Consideren que aquesta eina podria fixar unes bases clares en matèria d’horaris, descansos, salaris i rotacions, i ajudar a reduir la precarietat. Sense aquest marc legal, avisen, la situació de bloqueig es pot eternitzar i la professió continuarà sense el reconeixement que es mereix.