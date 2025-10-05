INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS
Acció Feminista reclama concrecions i considera essencial la cobertura econòmica
La presidenta d’Acció Feminista, Laia Ferré, descriu la despenalització de l’avortament com una “paraula buida”. I és que el concepte per si sol deixa moltes incògnites a l’aire. “No és al Codi Penal, i què? On es fa? Qui? On s’envia la gent? A fer què? Quin mètode? Quantes setmanes? És que no ho sabem”, va preguntar-se Ferré en acabar la xerrada de la directora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya, Sílvia Aldavert, d’ahir al matí. Un acte amb l’objectiu de formació en matèria de despenalització i legalització “per a quan ens arribi la proposta de llei veure on són i què és el que podem aconseguir, perquè és probable que no sigui la que faríem nosaltres”, va explicar la presidenta. Acció Feminista segueix esperant a rebre el text de la llei que Govern va prometre amb vista a la tardor, abans de presentar-lo al Consell General.
La reclamació principal d’Acció Feminista és la legalització, “com a garantia d’aquest dret fonamental de les dones”. Però, a més, té un seguit de “línies vermelles” marcades des de fa tres anys. La primordial és el pagament per part de la CASS. “La cobertura econòmica hi ha de ser, perquè si no despenalitzar no representa res, no hi ha cap dret garantit”, va sentenciar la presidenta, qui va recordar que encara “hi ha moltes coses que es poden discutir i no s’ha de donar res per tancat”. Però Aldavert, que ha seguit de prop la lluita feminista al Principat, ho té clar: “És un moment que, en l’àmbit internacional, pensem que seria una gran oportunitat que Andorra es mostrés favorable a aquest canvi, davant d’aquest món internacional que cada vegada és més regressiu, però ha de ser un canvi real, efectiu.”
L’any passat van avortar a Catalunya 143 andorranes, una més que l’any anterior. Ferré va valorar aquesta xifra com a força elevada: “Si som 88.000 al país, gairebé 150 són moltes dones, llavors realment és un tema de país que fa temps que s’ha d’abordar.” A més, la dada és “aproximativa”, ja que només estableix les que ho han fet via la sanitat pública catalana.