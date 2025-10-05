Successos
Un cotxe en flames al Pla de Sant Tirs genera cues per accedir a Andorra
Els bombers han intervingut ràpidament per extingir les flames
Un vehicle s’ha incendiat aquest diumenge a la tarda al Pla de Sant Tirs, a tocar del karting, en sentit d’entrada a Andorra. Els bombers han intervingut ràpidament per extingir les flames de l'incendi que ja està extingit.
L’incident ha provocat importants retencions a la carretera, ja que s’ha hagut de restringir el pas mentre es feien les tasques d’extinció i retirada del vehicle. Es desconeixen els motius de les flames. Els bombers han informat que no hi ha hagut cap persona ferida.