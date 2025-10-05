MEDI AMBIENT
Casal destaca el compromís i la feina d’Andorra per la gestió sostenible de l’aigua
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va participar ahir en la dotzena edició de les Jornades per a l’excel·lència, que se celebren a la població catalana d’Esterri d’Àneu i que enguany abordaven la gestió de l’aigua. Casal va destacar la importància d’aquest bé “com a recurs essencial per al desenvolupament econòmic, social i cultural d’Andorra”, el compromís de l’executiu en la gestió sostenible i els projectes en curs per tal de millorar-la.
Casal va explicar en la seva intervenció que la Llei d’economia circular fixa l’objectiu de reduir el consum d’aigua per sota dels 150 litres per persona i dia, i que l’any passat Andorra va assolir el consum més baix, amb 142 litres per persona i dia (tenint en compte la població equivalent). També va detallar que es treballa en l’actualització del marc normatiu per adaptar-lo a la directiva europea marc de l’aigua i que vetllar per la qualitat és un dels pilars fonamentals de la política mediambiental. L’any passat, el 80% de les aigües superficials d’Andorra gaudien d’una qualitat excel·lent o molt bona.