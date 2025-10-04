MOBILITAT
Vint fotografies que retraten la visió ciutadana sobre la mobilitat sostenible
La ciutadania i la mobilitat sostenible són els eixos de la nova exposició fotogràfica inaugurada ahir al museu BiciLab d’Andorra la Vella, impulsada pel Govern per cloure la Setmana europea de la mobilitat.
La mostra reuneix una selecció de 20 imatges sorgides d’un concurs que va comptar amb prop de 60 propostes. Les fotografies reflecteixen maneres creatives i personals de desplaçar-se de manera eficient i sostenible, amb els ciutadans com a protagonistes. El secretari d’Estat David Forné agraeix la participació popular i remarca que la “mostra no seria possible sense la seva participació, de la mateixa manera que la mobilitat sostenible no seria una realitat sense els gestos quotidians que cada dia fa la població”. També recorda l’aposta del Govern pel transport públic gratuït per a residents, vigent des de fa més de tres anys.