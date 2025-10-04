Ciberseguretat
La policia alerta d’un augment de casos de phishing dirigits a empreses
Els delinqüents informàtics envien correus electrònics suplantant empreses amb les quals les víctimes tenen relació habitual
La policia ha emès una advertència aquest dissabte davant l’augment de casos de phishing que afecten negocis del país. Els delinqüents informàtics envien correus electrònics suplantant empreses amb les quals les víctimes tenen relació habitual. Els missatges, que aparentment semblen reals, demanen fer clic a un enllaç per fer suposades comprovacions.
Un cop s’hi accedeix i s’introdueixen les credencials, els atacants obtenen accés als comptes i envien nous missatges fraudulents a tots els contactes de la víctima, multiplicant l’afectació.
Des del cos policial es recomana mantenir la vigilància, sospitar d’aquests correus i verificar sempre la seva autenticitat abans d’interactuar-hi. També insisteixen en la importància de protegir adequadament les dades personals i professionals.