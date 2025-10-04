Reconeixement
Les set parròquies reben una menció especial a la gala de Viles Florides 2025
L’organització ha destacat la iniciativa per la seva capacitat de visualitzar la riquesa natural del país
Les set parròquies d’Andorra han estat guardonades amb una menció especial per la promoció conjunta dels espais verds del país en el marc de la gala de Viles Florides 2025, celebrada a Sant Fruitós de Bages. El reconeixement posa en valor el treball col·laboratiu dels comuns per difondre el patrimoni natural de cada vila.
Amb aquest objectiu, els set comuns han editat conjuntament un fulletó informatiu on es recullen els espais verds més emblemàtics de cada parròquia. El document, pensat tant per a residents com per a visitants, es distribuirà des de punts comunals i oficines de turisme per fer arribar la iniciativa al màxim de públic possible.
L’organització de Viles Florides ha destacat la iniciativa per la seva capacitat de visualitzar la riquesa natural del país i l’esforç conjunt dels set comuns.