Medi Ambient
El Govern referma el seu compromís amb una gestió sostenible de l’aigua
Casal ha avançat que s’està treballant en una nova llei de l’aigua per adaptar-se a la Directiva Marc Europea
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat el compromís del Govern amb una gestió sostenible de l’aigua, durant les XII Jornades per a l’Excel·lència a Esterri d’Àneu. Casal ha remarcat que la gestió eficient del recurs hídric és una prioritat, i ha recordat que la Llei d’Economia Circular fixa l’objectiu de reduir el consum d’aigua per sota dels 150 litres per persona i dia. El 2024, aquest consum s’ha situat en 142 litres.
El ministre ha avançat que s’està treballant en una nova llei de l’aigua per adaptar-se a la Directiva Marc Europea. Aquesta normativa preveu la declaració del recurs com a bé públic, la creació d’una autoritat competent i una planificació sostenible basada en la participació ciutadana.
Casal ha subratllat també la bona qualitat de les aigües superficials del país, amb un 80% d’elles en estat excel·lent o molt bo. La directora de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, ha participat en una taula rodona destacant el projecte per protegir el 30% del territori mitjançant un nou parc natural entre Ordino i Canillo.