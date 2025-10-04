PORTAVEN TEMPS A L'EXTERIOR AMB INCIDENTS
Finalitza la neteja de cotxes confiscats al pas del Baladrà
El Govern va completar ahir la retirada de tots els vehicles que es trobaven sota la seva custòdia al Pas de la Casa i que havien estat comissats en operacions relacionades principalment amb el contraban. L’operació, que va començar la setmana passada, ha permès netejar l’espai fronterer, on s’acumulaven prop d’una trentena de cotxes, molts dels quals feia temps que estaven pràcticament abandonats i desprotegits. Alguns d’aquests vehicles fins i tot havien estat objecte de robatoris de peces o intents de sostracció sencera, com es va denunciar recentment. Fonts oficials assenyalen que la retirada forma part d’una reorganització logística per evitar riscos i millorar el control i la imatge. La imatge de vehicles deteriorats, aparcats de manera irregular i a la intempèrie, havia generat crítiques i preocupació tant en l’àmbit local com institucional per la manca de seguretat i control.