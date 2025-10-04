MÚSICA
El fado portuguès clourà la vuitena edició del Guitar Fest
El certamen no comptarà amb músics professionals nacionals
La música tornarà a omplir el país aquesta tardor amb la vuitena edició de l’Andorra Guitar Fest, que tindrà lloc del 13 al 17 d’octubre. El festival comptarà amb artistes procedents d’Espanya, Mèxic, Portugal, Turquia, els Països Baixos i Itàlia.
El festival manté la idea de formació i aparador del talent jove del país
Ahir, durant la presentació del festival, Manuel Alonso, director artístic, va presentar la programació d’enguany, destacant que l’Andorra Guitar Fest va començar “com un petit somni i s’ha anat consolidant com un punt de trobada internacional per a la guitarra i la música”. El festival arrencarà amb el grup mariachi Mensajeros de México, que oferirà un inici “ple de color, tradició i energia”. L’endemà, els alumnes de La Grandàlia portaran el so nacional, remarcant l’esperit formatiu del festival. Dimecres 15, el teatre de les Fontetes acollirà l’espectacle Cordes del món, un viatge entre la guitarra clàssica i el jazz, mentre que dijous, serà el torn del quartet del Taller de Músics de Barcelona. Per últim, un dels moments més esperats arribarà amb la cloenda, que tindrà accent lusità amb la Nit de fado. L’actuació comptarà amb la veu de Daniel Giblott i les guitarres de Pedro Dias i Tiago Tomé. El cònsol portuguès, Duarte Rocha, es va mostrar orgullós i satisfet de veure com el fado entra per primera vegada en el programa i ha convidat la ciutadania a descobrir “la música i la llengua portuguesa”.