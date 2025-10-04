SUCCESSOS
Detingut un presumpte traficant amb més de 320 grams de cocaïna
Aquesta quantitat suposa una de les més grans confiscades en els darrers anys
El cos de policia va comunicar ahir que dijous al matí va detenir, en un domicili d’Andorra la Vella, un home resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública relacionat amb el tràfic de drogues.
Amb aquest nou arrest, la policia ha aconseguit desarticular el que considera “un important punt de venda de droga” al Principat. Durant els escorcolls practicats al domicili del detingut, els agents van localitzar 312 grams de cocaïna premsada, així com 14 grams més repartits en embolcalls individuals, ja preparats per a la venda i distribució. Aquesta quantitat de cocaïna suposa una de les més grans confiscades en els darrers anys. A més, la intervenció policial també va permetre comissar una bàscula de precisió i més de 1.500 euros en efectiu. L’actuació es va fer per ordre judicial i s’inclou dins l’operació antidroga Ferro, un dispositiu que es va iniciar el 2023 i que ja havia comportat la detenció d’un altre sospitós, el maig d’aquell any, per possessió i distribució de 13 embolcalls de cocaïna després de diversos seguiments i vigilàncies que es van efectuar durant el mes d’abril del 2023. En aquell cas, en el registre domiciliari la policia va trobar més de 2.000 euros en efectiu.
La investigació es manté oberta i sota secret de sumari, i les autoritats no descarten que puguin produir-se noves detencions en el marc de la mateixa operació.
En el mateix comunicat de premsa emès ahir, el cos policial també va informar de la detenció de tres homes de 35, 44 i 55 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes d’1,54, 0,91 i 1,04 grams d’alcohol per litre de sang, respectivament.