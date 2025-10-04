REPORTATGE
Colòmbia sociocultural
La comunitat celebra 30 anys de relacions amb Andorra amb una actuació de la fundació Tchyminigagua.
La comunitat colombiana va celebrar ahir el 30è aniversari de relacions diplomàtiques entre Andorra i Colòmbia. Ho va fer en una actuació artística de la fundació Tchyminigagua, del país d’origen, al centre comercial Illa Carlemany. L’espectacle musical i d’acrobàcies va amenitzar un públic entregat que va participar en la funció. L’acte, organitzat per l’ambaixada de Colòmbia a Espanya amb la col·laboració del Govern, va haver d’excusar la presència de l’ambaixador, que es troba viatjant a Madrid. Al seu lloc, la ministra plenipotenciaria, Maria Andrea Torres Moreno, va estar present per mostrar el seu suport a la cultura de la comunitat colombiana. Però l’actuació escollida per amenitzar la jornada anava un pas més enllà. “La fundació Tchyminigagua es dedica a donar oportunitats artístiques als nois que viuen en condicions de vulnerabilitat, llavors, quan els dic que és cultura, sí que és cultura, però, a més, és cultura amb un transbord social que ens permet pensar en un futur millor per a tots els colombians i les colombianes”, va exposar Torres, qui va categoritzar la relació d’“amics” i “socis estratègics”.
L’espectacle va tenir lloc al centre comercial Illa Carlemany
La ministra de l’ambaixada també va aprofitar l’ocasió per destacar les bones relacions entre ambdós països. “Tenim unes relacions magnífiques amb el Principat d’Andorra”, va apuntar, i va mostrar el desig de seguir col·laborant amb el país en l’àmbit cultural: “Esperem que el 2026-2027 siguin anys en què puguem tenir cada dia més esdeveniments colombians al Principat.”