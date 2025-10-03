SUCCESSOS
Vetats 230 temporers sense bitllet de retorn
La pròxima entrada en vigor de la normativa Entry-Exit impedeix l’entrada sense la premisa
El Principat ha rebutjat en els darrers dies l’entrada de més de 230 temporers. El motiu que els ha impedit l’accés al país ha estat no portar o acreditar estar en disposició del bitllet de tornada al país d’origen o residència. Així ho va explicar ahir, a través de les xarxes socials, el president de l’associació d’argentins a Andorra, Marcelo Riccie Ponce. L’exigència del bitllet de sortida del país és a causa de la nova normativa Entry-Exit, que es començarà a aplicar a partir de divendres de la setmana que ve i gradualment fins a l’abril de l’any vinent. Una legislació que obliga els treballadors temporers a acreditar un bitllet de sortida del país en direcció el país d’origen o residència al moment d’arribar al Principat.
L'Entry-Exit es començarà a aplicar divendres de la setmana que ve
Ponce va aprofitar l’ocasió per recordar un seguit de premisses als estrangers que vulguin venir a fer la temporada al Principat. Entre els requisits va fer èmfasi que “l’allotjament ha de ser obligatòriament a nom de cada treballador”. El president de l’associació d’argentins va alertar, també, sobre les publicacions anònimes d’ofertes de lloguer o treball que “són sospitoses de frau i recomanem no fer-ne cas”, a la vegada que va advertir del risc de “treballar sense contracte a Andorra”, ja que “és considerat una falta greu i és motiu d’expulsió directa del país”.
Entry-Exit
La nova normativa Entry-Exit, que entrarà en vigor de manera progressiva a partir del 12 d’octubre vinent per establir-se definitivament l’abril de l’any que ve, pretén controlar l’entrada i sortida de persones extracomunitàries de l’espai Schengen. Ara per ara, però, el Govern no preveu que Andorra entri en aquest primer estadi, ja que paral·lelament s’estan negociant les darreres línies per tancar l’acord específic entre el Principat i la Comissió Europea que ha de permetre que les fronteres mantinguin els controls aleatoris actuals. A banda d’aquesta negociació, també s’han de resoldre un seguit de detalls operatius amb França i Espanya. Ambdós països hauran de verificar les dades dels residents extracomunitaris d’Andorra (els ja instal·lats i els que ho facin en un futur) per comprovar que no suposen cap risc per a la seguretat, per exemple, que no tenen antecedents penals. D’aquesta manera, podran moure’s per tot l’espai Schengen sense haver de sotmetre’s a controls extraordinaris perquè ja s’haurà fet aquesta verificació prèvia. En el cas dels nous residents, es farà abans de l’atorgament de l’autorització d’Immigració.