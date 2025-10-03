Educació
Validat el pla d’estudis del bàtxelor en disseny de la Unipro Universitat Digital Europea
Els estudis s’impartiran en modalitat no presencial i tenen una càrrega de 180 crèdits europeus
El Govern ha aprovat el decret que valida el pla d’estudis del bàtxelor en disseny de la Unipro Universitat Digital Europea. La titulació té una càrrega de 180 crèdits europeus (ECTS) i una durada de tres cursos acadèmics a temps complet, distribuïts en sis semestres. Els estudis s’impartiran en modalitat no presencial i també es pot cursar a temps parcial.
L’alumnat haurà d’adquirir competències transversals comunes a tots els bàtxelors, com ara la capacitat de comunicar-se en diverses llengües i el disseny de projectes amb una perspectiva de sostenibilitat i transformació de l’entorn. El pla inclou competències específiques en l’àmbit del disseny, com comprendre i aplicar amb esperit crític teories i referents històrics, utilitzar tècniques de creativitat i innovació, i dominar els llenguatges i eines de representació propis de la disciplina.
Les persones titulades podran exercir com a dissenyadores de productes, serveis i solucions adaptades a les necessitats de l’entorn. El pla d’estudis ha rebut l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).