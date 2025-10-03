Medi Ambient
Reunions per explicar el projecte per assolir la protecció del 30% del territori
El ministre de Medi Ambient i els cònsols de Canillo i Ordino s'han trobat amb entitats per resoldre dubtes
El Govern i els comuns de Canillo i Ordino han iniciat una ronda de reunions amb entitats institucionals, socials i medi ambientals per presentar el projecte del nou parc natural nacional, que permetrà protegir 73 quilòmetres quadrats del país. Aquesta nova figura se sumarà als parcs del Comapedrosa i la Vall de Sorteny, així com al paisatge cultural del Madriu-Perafita-Claror, i farà possible superar l’objectiu de tenir el 30% del territori sota protecció l’any 2030.
El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, acompanyat dels cònsols Jordi Alcobé i Maria del Mar Coma, ha remarcat que la iniciativa serà compatible amb els usos tradicionals del territori, com la ramaderia, l’agricultura, la caça i la pesca. Les trobades, que s'han dut a terme avui. amb col·lectius com APAPMA, Laika, l’Associació de Propietaris de Terres no Edificades o l’Associació de Pagesos i Ramaders serveixen per resoldre dubtes i recollir aportacions.
Casal ha subratllat que preservar el patrimoni natural "és una oportunitat per reforçar la identitat com a societat de muntanya i garantir la sostenibilitat del país". El Govern treballa ara en la llei de declaració del parc i en els plans de gestió que n’han de definir l’ús i la protecció.