Successos
Retencions de sortida per la frontera del riu Runer
El trànsit dens supera el quilòmetre
La frontera del riu Runer pateix retencions que han començat al voltant de les sis de la tarda i que superen el quilòmetre en sentit Espanya. El trànsit dens finalitza una vegada travessada la duana de la Farga de Moles, segons apunta el servei de mobilitat. La frontera ha obert els dos carrils de sortida per agilitzar el trànsit.
Retencions a la Margineda per un accident aquesta tarda
La general 1 en sentit sud, a la zona del vial del Pobladó, a la rotonda de la Margineda, ha experimentat trànsit dens a causa d'un accident que seria de danys materials. El sinistre ha tingut lloc poc abans de tres quarts de cinc de la tarda, però no ha requerit la intervenció de la policia ni dels bombers. Les retencions no han arribat a superar el quilòmetre en sentit sud, començant a la sortida de Santa Coloma i finalitzant una vegada travessada la rotonda de la Margineda, apunta el servei de mobilitat.