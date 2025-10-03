TRIBUNALS
Recurs a la sentència per la mort d’un jove desaparegut
La defensa d’Ichsanna Samba Rukmi Widhyastuti, la condemnada a vint anys de reclusió criminal per l’homicidi de Florent Grégoire, el jove francès desaparegut a Andorra el setembre del 2016, ha presentat recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel tribunal mixt de Loire-Atlantique, a Nantes, segons va informar ahir el mitjà Ouest-France.
Florent Grégorie va ser vist per darrer cop a Andorra
El veredicte es va emetre el 26 de setembre i es va fonamentar en proves circumstancials i en la convicció de la Fiscalia, malgrat que el cos del jove, de 28 anys, mai no ha estat trobat i que l’acusada ha negat reiteradament els fets. La defensa ja havia demanat durant el judici l’absolució de la processada, d’origen australià, per manca d’elements materials i per la impossibilitat de reconstruir una escena del crim.