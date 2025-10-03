EDUCACIÓ
Un programa de continuïtat confirma l’èxit del Campus de Creand Fundació
Creand Fundació dona el tret de sortida a un nou curs del programa de formació universitària Campus de l’Experiència, per a persones més grans de cinquanta anys, que es porta a terme conjuntament amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). L’èxit de les darreres edicions ha comportat que aquest any s’incorpori, com a novetat, un programa de continuïtat, format també per tres cursos, per a aquelles persones que es van graduar el curs passat del grau universitari. Entre ambdues formacions enguany s’han matriculat vuitanta alumnes. Aquest octubre s’inicia de nou el primer dels tres cursos, en el qual es tracten temàtiques relacionades amb diversos àmbits del coneixement, amb matèries com poden ser aprendre a aprendre, Andorra en el marc europeu, història, art, filosofia, microbiologia o música. En aquesta edició, 44 persones s’han apuntat a aquest primer curs.r