Internacional
Pas Grau Internacional col·labora en el disseny d'una estació d'esquí al Kazakhstan
El projecte Almaty Mountain Cluster tindrà més de 300 quilòmetres de pistes i prop de 58 remuntadors
L'empresa andorrana Pas Grau Internacional ha col·laborat en el disseny d'una gran estació d'esquí a Almati, al Kazakhstan. El pla director de la futura estació del projecte Almaty Superski ha estat elaborat conjuntament amb el govern del país d'Àsia central, i ha estat aprovat aquesta setmana, segons publica el mitjà Lugares de Nieve. El projecte Almaty Mountain Cluster (AMC) contempla més de 300 quilòmetres de pistes i al voltant de 58 remuntadors, amb una capacitat diària d'esquiadors que podria enfilar-se fins a les 34.000 persones. Les autoritats han subratllat que el projecte es convertirà en un dels més grans d'Àsia central, i comptarà amb tecnologies de avantguarda, com l'ús de dades de satèl·lit per analitzar les condicions climàtiques i orogràfiques.