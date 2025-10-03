Obres
La nova façana del centre cultural lauredià pren forma
Els treballs s’allargaran fins a mitjan desembre
La nova façana del centre cultural i de congressos lauredià ja comença a prendre forma. L'aspecte que presentarà un cop es completin tots els treballs ja comença a ser visible i la fase de la remodelació s'allargarà fins a mitjan desembre.
Les màquines per a la instal·lació de la nova façana es van instal·lar a finals del mes d'agost. Durant el període en què es desenvolupin les obres, alguns accessos al centre es veuran modificats segons l’horari i la zona d’actuació, especialment pel que fa a l’entrada a l’edifici i als ascensors de la plaça de la Germandat.
La nova façana és el resultat d’un procés participatiu en què van prendre part 35 persones, entre ciutadania, entitats culturals i socials de la parròquia i representants polítics. El jurat va escollir per àmplia majoria la proposta guanyadora, de manera que la futura imatge del centre cultural lauredià respon a una decisió col·lectiva.