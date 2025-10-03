Andorra la Vella
La mobilitat sostenible centra la nova exposició fotogràfica al BiciLab
La mostra recull vint imatges seleccionades d’un concurs ciutadà
El Govern, a través de la Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, ha inaugurat aquest divendres al BiciLab d’Andorra la Vella una exposició fotogràfica dedicada a la ciutadania i la mobilitat sostenible. La mostra recull vint imatges seleccionades d’entre les 60 presentades al concurs convocat per commemorar la Setmana Europea de la Mobilitat, un esdeveniment que vol promoure hàbits més saludables i respectuosos amb el medi ambient.
El secretari d’Estat, David Forné, ha subratllat que la iniciativa "no seria possible sense la implicació ciutadana, de la mateixa manera que la mobilitat sostenible no seria una realitat sense els gestos quotidians de la població", i ha recordat l’aposta del Govern pel transport públic gratuït per als residents. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi Gonzàlez, ha destacat que la mostra reflecteix com la ciutadania pot participar en projectes públics i afavorir un entorn urbà més amable.
Les tres fotografies premiades han estat reconegudes amb un patinet elèctric, un llibre digital i uns auriculars resistents a l’aigua.