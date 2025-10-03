SALUT
La majoria dels alumnes del Janer amb gastroenteritis tornen a classe
Segons va exposar el director del centre, s’hauria tractat d’un virus de 24 hores
El col·legi Mare Janer de Santa Coloma recupera a poc a poc a la normalitat després del brot de gastroenteritis detectat fa uns dies. I és que ahir la gran majoria dels alumnes diagnosticats van poder tornar al centre, tal com va afirmar el director de l’escola, que va explicar que, segons el ministeri de Salut, s’hauria tractat d’un virus de 24 hores. D’aquesta manera queda descartat qualsevol mena d’intoxicació alimentària al menjador del col·legi, ja que més enllà d’una professora d’educació infantil, la resta d’adults que dinen al centre no han tingut símptomes.
Els primers casos, tot i que no se’ls va donar importància, segons el director del centre, van afectar els alumnes d’infantil, que “van començar a faltar fa deu dies”. A partir d’aquí es va detectar un “degoteig de diferents cursos”, però la majoria de diagnosticats van ser alumnes de 3r i 4t d’ESO, que compartien replà i assignatures optatives, tot i no formar part del mateix grup-classe. El dia més crític d’afectació va ser dimecres, quan des de l’escola es va avisar el ministeri de Salut perquè investigués la situació. En cap cas, però, es va detectar cap alumne en estat greu, ni tan sols amb febre. A partir del migdia del mateix dia, un cop es va solucionar l’atenció als nens, es va procedir a desinfectar l’escola sota les recomanacions de Salut. Uns consells similars als de l’època de pandèmia com són ventilar, mantenir una bona higiene com rentar mans i desinfectar els lavabos, els poms de les portes, etc. L’important, però, és que “ara ens trobem al pic de recuperació i dilluns haurem tornat a la normalitat”, va assegurar el director.