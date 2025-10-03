INFLACIÓ
L’IPC augmenta sis dècimes i se situa en el 2,8% al setembre
El grup de vestit i calçat i el de transport han contribuït a l’increment
La variació interanual estimada de l’índex de preus de consum (IPC) per al mes de setembre s’ha situat en el 2,8%, segons l’indicador avançat publicat ahir pel departament d’Estadística. Aquesta dada representa un increment de sis dècimes respecte a la registrada a l’agost, quan la inflació era del 2,2%.
Segons les previsions, aquest augment es deu principalment a la pujada dels preus del grup de vestit i calçat, i al de transport. També hi contribueix, encara que amb menor intensitat, l’increment dels preus en el grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.
L’índex de preus de consum se situa en el 2,9% a Espanya i en l’1,2% a França
En comparació amb períodes anteriors, l’evolució de la inflació mostra oscil·lacions significatives. El setembre del 2024, la variació interanual era de l’1,7%, mentre que un any abans, el setembre del 2023, se situava en el 6,1%, evidenciant un descens progressiu del ritme d’inflació en els darrers dotze mesos.
Pel que fa als països de l’entorn, Espanya ha registrat un índex de preus de consum avançat del 2,9% al setembre, dues dècimes més que a l’agost. A França, l’indicador s’ha fixat en l’1,2%, també lleugerament superior al del mes anterior, amb una variació de tres dècimes. Aquestes xifres evidencien una tendència lleu a l’alça en la inflació dins l’àmbit europeu, encara que amb intensitats diferents segons cada país.