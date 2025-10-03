ECONOMIA
Ingressos rècord d’IRPF, de 78,5 milions
S’estableix un nou màxim de sol·licituds presentades, amb gairebé 27.000 declaracions
L’Agència Tributària va presentar ahir el balanç de la campanya de l’IRPF del 2025, que va finalitzar dimarts passat, 30 de setembre. El director general de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, va destacar que “la campanya s’ha tancat amb 33,5 milions pel que fa a la regularització que es presenta entre l’abril i el setembre, i respecte de tot el que es va recaptar el 2024 arribem fins als 77,5 milions d’euros”. Aquesta diferència prové de “totes les retencions que s’han fet durant l’any com, per exemple, aquelles que es fan respecte del salari, aquells rendiments que tenim de l’estalvi, interessos i productes financers”. Respecte de l’any anterior, hi ha hagut un increment bastant considerable, “conseqüència de la bona marxa de l’economia andorrana”, va assenyalar Ferreira, destacant que “del total de la recaptació corresponent al 2024, 23,6 milions d’euros provenen de les retencions practicades a les rendes del treball; 11,4 milions són de retencions a les rendes del capital mobiliari, i 10 milions del pagament fraccionat d’activitats econòmiques”. Per tant, aquest darrer exercici ha augmentat en 16 milions d’euros el del 2023 i segueix en la línia ascendent dels darrers anys, en què es van recaptar 53,1 i 51,5 milions d’euros el 2022 i el 2021, respectivament. El director general de Tributs i Fronteres també va aprofitar per recalcar que “veiem aquest impost ja plenament consolidat i integrat dintre de la societat andorrana”.
Pel que fa als resultats de les declaracions, més de la meitat d’aquestes, concretament 15.298, han resultat amb ingrés a càrrec del contribuent, per un import total de 37.542.377 euros. En 6.104 casos, el balanç ha estat positiu i s’han retornat 3.962.326 euros, mentre que 5.569 declaracions han tingut un resultat neutre: ni el contribuent ha hagut d’abonar cap quantitat ni l’administració ha hagut de retornar cap import, segons un comunicat de l’Agència Tributària.
Ferreira també va donar a conèixer la dada del nombre de declaracions presentades, que ascendeix a gairebé 27.000, una xifra superior a la prevista a l’inici de la campanya i també de rècord, superant les més de 24.000 de l’any passat, i va remarcar que el 86% s’han presentat de forma telemàtica. També va voler fer una crida perquè els ciutadans no s’esperin fins als últims dies per presentar la declaració: “Això comporta que no puguem donar el servei o l’atenció que normalment ens agradaria poder donar.” D’aquestes 27.000 sol·licituds, gairebé 5.000 s’han presentat en les darreres 48 hores abans del tancament. Ferreira no ha sabut donar una explicació sobre aquest fet, però ha promès que l’Agència Tributària i el Govern treballaran per fer “un esforç més gran quant a comunicació per recordar al ciutadà que pot presentar-la abans i que així el podrem assistir de millor manera” de cara a la campanya de l’any que ve.