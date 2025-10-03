REPORTATGE
Una guerra, dues veus
La intercepció de la Flotilla Global Sumud provoca divisió d’opinions: uns es posicionen i altres es mantenen neutrals.
“Em sembla extraordinari el valor que aquesta activista andorrana ha aportat al país en nom de la solidaritat, em sembla increïble.” Aquestes són les declaracions d’en Juan Carlos quan hem preguntat la seva opinió sobre l’activista local que viatjava en el vaixell Sirius juntament amb la resta de la Flotilla Global Sumud i que van interceptar dimecres a la nit a poques milles de la costa de Gaza. En total la flota estava formada de quaranta-tres vaixells i uns cinc-cents voluntaris, i tenia com a objectiu trencar el bloqueig marítim a Gaza.
Alguns dels entrevistats posen en dubte la missió de la Flotilla Global Sumud
Ahir el Diari va sortir a fer enquestes per conèixer l’opinió dels ciutadans sobre la intercepció de la flotilla i el conflicte entre Palestina i Israel. La majoria han preferit no respondre i mantenir-se al marge, però aquells que han participat han demostrat que hi ha tantes opinions com bàndols. Pel que fa a la flotilla, la majoria s’han mostrat escèptics i fins i tot l’han convertit en objecte de burla. En Jesús, per exemple, afirma que es tracta d’un malbaratament de recursos i afegeix el següent: “Considero que la flotilla no és més que propaganda per cridar l’atenció i que no ha servit de res. No té cap sentit.” L’Ester, per la seva banda, assegura que no tenia cap mena de propòsit i dubta dels seus motius: “Han anat a passar-s’ho bé perquè ja sabien que no farien res. A més, han recaptat molts diners que ves a saber per què utilitzen.” Altres, però, han mantingut una valoració més positiva, com en Juan Carlos i la Maria, que veuen amb bons ulls la missió dels activistes: “Em sembla molt bé que hi hagi gent que es vulgui implicar, si el Govern no fa res els ciutadans hem de fer pressió i gota a gota ho aconseguirem.” I si els preguntem per la intercepció de la Flotilla Global Sumud, també els hem preguntat per la seva opinió sobre el conflicte entre Gaza i Israel. Un cop més, les valoracions es divideixen, amb un grup que prefereix mantenir-se neutral i un altre que ha mostrat el seu suport al poble palestí. “És irracional. Aquest conflicte no hauria d’existir. Mirem al passat, a la Segona Guerra Mundial i a l’Holocaust, i no hem après res.” “Per a mi és un genocidi, no es pot matar indiscriminadament una població”, així ho afirmen tant en Juan Carlos com la Maria, que no dubten a definir la situació com un genocidi. Per altra banda, en Jesús i l’Ester afirmen que el conflicte és més complex i que per a ells no tot és blanc i negre: “Crec que tant Israel com Palestina ho fan malament, però veig normal que si algú t’ataca la teva resposta no sigui una ofrena de pau.” “Jo, sincerament, no em posiciono a favor de ningú, però crec que tots dos costats tenen raons per fer el que fan.” La diferència és clara, però cal destacar que tots s’han posat d’acord en el fet que el verdader problema rau en la política global i la incapacitat dels líders mundials per mantenir la diplomàcia i el diàleg, demanant que es facin més esforços per aturar el conflicte.
COMENCEN LES DEPORTACIONS DELS MEMBRES DE LA FLOTILLA
Israel ha començat el procés de deportació dels cinc-cents membres de la Flotilla Global Sumud. Entre els deportats es troba l’activista andorrana que viatjava al vaixell Sirius, interceptat a poques milles de la costa de Gaza.
Aquesta operació del govern de Netanyahu ha provocat que en ciutats com ara Barcelona o Madrid s’iniciessin ahir a la tarda grans manifestacions plenes de banderes palestines donant suport tant al país com a la missió de la flotilla. A la ciutat de Barcelona es van agrupar aproximadament uns 15.000 manifestants que van omplir els carrers del centre de la ciutat al crit de “fora les forces d’ocupació!” i van intentar ocupar una de les terminals del port de Barcelona.
A Madrid la manifestació es va convocar davant del ministeri d’Exteriors i més tard es van mobilitzar cap al centre de la ciutat. Altres ciutats d’Espanya, com ara Pamplona i Granada, també van iniciar manifestacions en contra del govern de Netanyahu. Per altra banda, el ministre d’Exteriors italià Antonio Tajani va informar que Israel repatriarà els membres de la flotilla a Londres i Madrid al llarg dels dies 6 i 7 d’octubre i que actualment esperen al port d’Ashdod. Amb això, Israel anuncia que es conclou la “provocació” de la Flotilla Global Sumud que portava ajuda humanitària cap a Gaza.