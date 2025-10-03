Gestió administrativa
El Govern unifica i simplifica els tràmits vinculats al registre de vehicles
La mesura s'emmarca en l’estratègia de transformació digital de l’Administració
El Govern ha anunciat la simplificació i unificació dels tràmits vinculats al registre de vehicles, amb l’objectiu de reduir la complexitat administrativa i facilitar-ne la gestió en línia. Es tracta d’un "dels blocs de tràmits més sol·licitats", que concentra "un volum important de demandes", segons ha explicat l'Executiu en un comunicat.
El Govern ha remarcat que la mesura permetrà agilitzar i fer més accessibles els tràmits a través de la Seu Electrònica del Govern, avançant cap a "una Administració més moderna, flexible i adaptada a les necessitats de ciutadans i empreses".
L'actuació s’emmarca dins de l’Estratègia de transformació digital i respon als principis de bona administració, eficiència i transparència que han d’inspirar l’acció pública. Paral·lelament, amb la modificació del decret s’ha procedit a actualitzar les tarifes associades als tràmits del registre de vehicles.