Govern atorga la Creu dels Set Braços a l’excopríncep
El consell de ministres va decidir concedir la Creu dels Set Braços, la condecoració honorífica de més alt rang que atorga el Govern a les persones físiques o jurídiques, a l’excopríncep Joan-Enric Vives i Sicília, que va excercir com a Copríncep d’Andorra entre els anys 2003 i 2025, per la seva contribució i dedicació al Principat. Un reconeixement que el Govern ja va concedir a Josep-Lluís Serrano Pentinat en el moment de fer-se efectiu el seu nomenament com a nou Copríncep. El segell de la Creu dels Set Braços consisteix en l’escut d’Andorra en format circular, orlat pel collar de la Creu dels Set Braços i timbrat amb la corona reial oberta.
El lliurament de la distinció es farà a càrrec del cap de Govern, Xavier Espot, i del síndic general, Carles Ensenyat. L’acte tindrà lloc dimarts 7 d’octubre a les 19.00 hores, a la basílica santuari de Nostra Senyora de Meritxell.