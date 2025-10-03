OBRES PÚBLIQUES
La Generalitat destina 721.000 euros a l’accés al futur polígon d’Organyà
La Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres per construir l’accés al futur polígon industrial de Vilansats, a Organyà, des de la carretera C-14. L’actuació permetrà facilitar la connexió a aquest sector industrial i compta amb un pressupost de 721.000 euros. El termini d’execució serà de cinc mesos. Els treballs consisteixen en la construcció d’un carril central de gir i dels carrils d’acceleració i desacceleració corresponents, així com les illetes separadores per permetre els moviments amb el futur vial del polígon. Per fer-ho, s’eixamplarà la C-14 en un tram de 325 metres de longitud.
D’altra banda, han començat les obres per construir una vorera al pont de la C-14 sobre el riu Segre a Adrall. Els treballs, amb un pressupost de 842.000 euros, inclouen la construcció d’una vorera per a vianants, adossada al pont.