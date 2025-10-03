Música
El fado portuguès, protagonista en la 8a edició de l’Andorra Guitar Fest
El festival se celebrarà entre el 13 i el 17 d'octubre
Andorra es convertirà, de nou, en l’epicentre internacional de la guitarra amb la celebració de la 8a edició de l’Andorra Guitar Fest, un esdeveniment que va començar "com un petit somni i s’ha anat consolidant com un punt de trobada internacional per a la guitarra i la música en totes les seves formes", ha destacat Manuel Alonso, director Artístic del Festival. Aquesta edició comptarà amb guitarres i veus d’arreu del món congregant artistes nacionals amb músics i cantants d’Espanya, Mèxic, Portugal, Turquia, Països Baixos i Itàlia.
La gran novetat d’enguany serà el concert de cloenda, que se celebrarà al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, i que inclourà la Nit de Fado amb la veu de Daniel Giblott, la guitarra de Pedro Dias i la guitarra portuguesa de Tiago Tomé. Duarte Rocha, cònsol portuguès d’Andorra, ha celebrat "amb orgull" la introducció del fado, patrimoni immaterial de la UNESCO, per primera vegada en el festival i ha convidat a tots els ciutadans a gaudir de "la música i la llengua portuguesa".
La 8a edició de l’Andorra Guitar Fest, que compta amb la col·laboració del Diari, es podrà gaudir entre el 13 i el 17 d’octubre en diversos punts de la geografia del Principat.